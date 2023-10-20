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Манчестер Юнайтед планирует зимой усилиться защитником Интера

Димарко попал в сферу интересов "красных дьяволов".
Сегодня, 11:29
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел усиление на левый фланг обороны. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Английский гранд планирует в январское трансферное окно подписать фулбека Интера Федерико Димарко. "Красные дьяволы" видят в 25-летнем итальянце надежного игрока в защиту.

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На футболиста также претендует Реал, однако подписать его будет крайне непросто. Интер хочет выручить за Димарко не менее 50 млн евро.

В текущем сезоне на счету фулбека один гол и три ассиста в семи матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед Федерико Димарко

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