Экс-тренер Реала почти назначен в Фулхэм

Клуб вёл переговоры с шестью специалистами, однако выбрал Арбелоа.

Бывший наставник мадридского Реала Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера Фулхэма.

Отмечается, что английский клуб провёл переговоры с рядом кандидатов, а именно Энджем Постекоглу, Фрэнком Лэмпардом, Томасом Франком и Кираном Маккенной.

Также боссы команды встречались с Рубеном Аморимом и Абелом Феррейрой, но Аморим, по информации источников, отказался от рассмотрения варианта с "дачниками".

Тем временем Феррейра, в свою очередь, заявил, что не намерен покидать Палмейрас, поэтому выбор пал на испанского специалиста.

🚨 BREAKING: Alvaro Arbeloa’s move to Fulham is now almost done.#FFC also spoke to Ange Postecoglou, Thomas Frank, Kieran McKenna and Frank Lampard. Ruben Amorim ruled himself out, and is the leading contender for Milan. Palmeiras’ Abel Ferreira said won’t leave mid-season.🏡 https://t.co/qSYLUw66xy — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 13, 2026

К слову, сборная Франции получила усиление в линии обороны.

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