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Футбол

Экс-тренер Реала почти назначен в Фулхэм

Клуб вёл переговоры с шестью специалистами, однако выбрал Арбелоа.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Бывший наставник мадридского Реала Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера Фулхэма.

Отмечается, что английский клуб провёл переговоры с рядом кандидатов, а именно Энджем Постекоглу, Фрэнком Лэмпардом, Томасом Франком и Кираном Маккенной.

Также боссы команды встречались с Рубеном Аморимом и Абелом Феррейрой, но Аморим, по информации источников, отказался от рассмотрения варианта с "дачниками".

Тем временем Феррейра, в свою очередь, заявил, что не намерен покидать Палмейрас, поэтому выбор пал на испанского специалиста.

К слову, сборная Франции получила усиление в линии обороны.

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