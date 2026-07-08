Арбелоа подписал контракт с английской командой

Лондонский Фулхэм объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера.

Бывший наставник Реала подписал соглашение, рассчитанное до лета 2029 года, и приступит к работе уже на следующей неделе.

Отмечается, что сам специалист назвал предложение возглавить старейший клуб столицы огромной честью и признался, что испытывает серьёзную ответственность перед болельщиками и руководством.

Также он отметил, что рассчитывает на успешную совместную работу с командой и назвал предстоящий период большим вызовом для всех участников проекта.

Ранее Рома отклонила предложение Дженоа по Довбику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!