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Футбол

Арбелоа подписал контракт с английской командой

Фулхэм доверился экс-тренеру Реала.
Сегодня, 10:16       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Лондонский Фулхэм объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера.

Бывший наставник Реала подписал соглашение, рассчитанное до лета 2029 года, и приступит к работе уже на следующей неделе.

Отмечается, что сам специалист назвал предложение возглавить старейший клуб столицы огромной честью и признался, что испытывает серьёзную ответственность перед болельщиками и руководством.

Также он отметил, что рассчитывает на успешную совместную работу с командой и назвал предстоящий период большим вызовом для всех участников проекта.

Ранее Рома отклонила предложение Дженоа по Довбику.

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