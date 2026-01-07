iSport.ua
Ибрагимович раскрыл имя футболиста, который повлиял на его стиль

Рассказал, как формировался его стиль в детстве.
Сегодня, 18:39       Автор: Валентина Чорноштан
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Бывший форвард Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал для Sky Sport, кто повлиял на него как на футболиста.

Для меня Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен. Есть много великих футболистов, но для меня он номер один.

"Тогда не было Instagram или YouTube. Я ходил в библиотеку, искал видео, прятался, чтобы наблюдать за его дриблингом и движениями. Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом, благодаря Мохаммеду Али и Роналдо, я выработал свой собственный стиль".

Также футболист рассказал об игре против Роналдо в миланском дерби в 2007 году.

"Я был счастлив как ребенок… Я, Златан, играл против него — это мечта всей моей жизни. Я смотрел на него, не сводил с него глаз, потому что в детстве он был моим кумиром. В конце матча я зашел к нему в раздевалку Милана, мы обменялись футболками, и он даже оставил мне автограф. У меня есть фотография его футболки, которая с гордостью висит в моей комнате в Мальмё. Горе тому, кто прикоснется к ней. “Феномен” олицетворяет мое детство, мою детскую мечту. Для меня он — это все".

К слову, Луис Энрике принял решение, будет ли продлевать контракт с парижским клубом.

