Ибрагимович высказался о долгосрочных целях Милана

Легендарный экс-футболист Златан Ибрагимович, который сейчас работает советником владельцев Милана, поделился планами итальянского клуба.

По словам функционера, «россонери» хотят вернуться на вершину европейского футбола и он верит, что это возможно.

«Я имею уверенность в успехе этого проекта. Уверенность в том, что представляет Милан, и думаю, что я вижу развитие клуба так же, как и те люди, с которыми я работаю. Они хотят достигать невероятных вещей, писать новые страницы истории, побеждать, и когда вы говорите о победе, я чувствую себя живым.

Я чувствую особую связь с этим клубом даже после завершения карьеры игрока, и я хочу достичь вершин с ним. Одна из наших целей на данный момент - возвращение на вершину европейского футбола, потому что именно там Милан и должен быть, но простых путей, чтобы туда попасть не бывает», - цитирует слова Ибрагимовича Football Italia.

В текущем сезоне Милан маж лишь 18 очков после 11 сыгранных туров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!