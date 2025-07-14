Ибрагимович попал на обложку Ultimate-издания EA FC 26

Компания Electronic Arts опубликовала обложку Ultimate-издания новой части футбольного симулятора EA FC 26.

Героем обложки премиум-версии игры стал легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович.

You asked. Zlatan is back.



Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/BsoYcqY7Vr — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 14, 2025

Разработчики решили обыграть знаменитое фото нападающего из юности, где он в форме Мальме лежит в комнате и читает о своем кумире Роналдо.

Также на среду, 16 июля, была анонсирована презентация трейлера EA FC 26.

По неофициальной информации, обложку основной версии новой части футбольного симулятора украсят полузащитники Реала и Баварии Джуд Беллингем и Джамал Мусиала.

Confirmed: Jamal Musiala and Jude Bellingham will be the cover stars of EA FC 26 🌟 pic.twitter.com/obmW4HFDTd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 14, 2025

Выход EA FC 26, по данным инсайдеров, запланирован на 26 сентября, а расширенный доступ для покупателей издания Ultimate стартует 19 сентября.

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