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Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов

Златан успокоил фанов "россонери".
Сегодня, 18:59
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Советник владельцев Милана и экс-форвард команды Златан Ибрагимович высказался о трансферных и внутренних делах клуба.

В частности, швед прокомментировал переговоры по контрактам Тео Эрнандеса, Майка Меньяна и Тиджани Райндерса.

"Тео, Меньян, Рейндерс - мы на правильном пути.

Все они счастливы быть здесь, в Милане".

Также Ибрагимович высказал свои мысли о форварде Фейеноорда Сантьяго Хименесе.

"Хименес - топталант с огромным потенциалом.

Мы все знаем, насколько он хорош", - сказал Ибрагимович.

Напомним, ранее вице-капитан Милана прокомментировал стычку с тренером после матча с Пармой.

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