Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов
Златан успокоил фанов "россонери".
Советник владельцев Милана и экс-форвард команды Златан Ибрагимович высказался о трансферных и внутренних делах клуба.
В частности, швед прокомментировал переговоры по контрактам Тео Эрнандеса, Майка Меньяна и Тиджани Райндерса.
"Тео, Меньян, Рейндерс - мы на правильном пути.
Все они счастливы быть здесь, в Милане".
Также Ибрагимович высказал свои мысли о форварде Фейеноорда Сантьяго Хименесе.
"Хименес - топталант с огромным потенциалом.
Мы все знаем, насколько он хорош", - сказал Ибрагимович.
Напомним, ранее вице-капитан Милана прокомментировал стычку с тренером после матча с Пармой.
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