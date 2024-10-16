"Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25

Артем зовсім не схожий на реального себе.

Нападающий сборной Украины и Ромы Артем Довбик отреагировал на отсутствие геймфейса у себя в EAFC25.

Украинский Youtube-блогер Евгений «Yozhyk» Мостовик сыграл за особую карту Артема выпущенной в рамках промо Total Rush, посвященного введению во франшизу EAFC одноименного режима.

В одном из геймплейных моментов контентмейкер подметил, что разработчики игры не воссоздали внешность украинца и выставил скриншот в Instagram Stories и Twitter.

Are you serious @EASPORTSFC @EASFCDirect ?



🇺🇦Artem Dovbyk, Pichichi 2023/24.

We are waiting for the real gameface. pic.twitter.com/NxiQsCz5c9 — Yozhyk (@YevhenMostovyk) October 16, 2024

Довбык лаконично ответил на то, что он не похож на себя в EAFC25.

"Катастрофа", - написал нападающий.

Отметим, что обычная карта украинца имеет рейтинг 84, а промо - 86. Улучшенный предмет получил +2 к показателям скорости и ударов, +8 к пасам и +7 к дриблингу, +3 к защите и +4 к физике.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик рискует пропустить матч против Интера.

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