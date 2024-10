"Катастрофа": Довбик отреагировал на свою внешность в EAFC25

Are you serious @EASPORTSFC @EASFCDirect ? 🇺🇦Artem Dovbyk, Pichichi 2023/24. We are waiting for the real gameface. pic.twitter.com/NxiQsCz5c9

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...