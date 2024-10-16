Раскрыта судьба участия Довбика в матче против Интера

В воскресенье, 20 октября, Рома проведет поединок против Интера в рамках чемпионата Италии.

Как сообщает Corriere della Sera, украинский нападающий Артем Довбик вернулся в расположение римской команды с травмой после международной паузы.

По информации источника, главный тренер Ромы Иван Юрич сможет рассчитывать на 27-летнего украинца.

В текущем сезоне Довбик провел девять матчей за Рому, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что украинский футболист вошел в рейтинг величайших талантов мира.

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