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Украинский футболист вошел в рейтинг величайших талантов мира

Игроком интересовался Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 14:34
Кирилл Дигтярь / ФК Металлист
Кирилл Дигтярь / ФК Металлист

Центральный защитник Металлиста Кирилл Дигтярь попал в рейтинг 60-ти самых талантливых игроков 2007 года рождения по версии британского издания The Guardian.

Редакция портала отметила игру украинского футболиста.

"Его прогресс продолжал стремительно расти, а его дебют в составе юношеской сборной Украины U-19 состоялся в полуфинале Евро против Франции. Дигтярь всегда выделялся среди своих сверстников, и не только физическими данными. Номинально центральный защитник, он уже продемонстрировал свою универсальность, играя на всех позициях в обороне, легко адаптируясь.

Дигтярь хорошо читает игру, организует оборону, инициирует атаки и отбирает мяч. За ним наблюдали иностранные скауты, в том числе из Манчестер Юнайтед, во время побед юношеской сборной Украины U-17 над Грецией и Швейцарией, где 16-летний Дигтярь был капитаном команды и сыграл ключевую роль в основе защиты", – говорится на сайте.

Дегтярь вошел в историю украинского футбола как самый молодой дебютант УПЛ (в возрасте 15 лет и 191 дня). 

В текущем сезоне провел за Металлист 9 матчей. Контракт с харьковчанами действует до 30 июня 2026 года.

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