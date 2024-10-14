Назван клуб, в которой может перейти Мудрик зимой

Украинец может воссоединиться с экс-тренером Шахтера.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вскоре может покинуть Челси.

Как сообщает Top Mercato, Марсель во время зимнего трансферного окна может подписать украинца.

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Мудрик должен заменить арендованного у Интера Валентина Карбони, который из-за травмы вылетел до конца сезона.

Вероятно, что украинец перейдет во французский клуб на правах аренды.

Главным тренером Марселя является Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в Шахтере.

В текущем сезоне Михаил провел восемь матчей за Челси, в которых сделал три голевые передачи.

Ранее Мудрик рассмешил фанатов Челси реакцией на свой рейтинг в FC 25.

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