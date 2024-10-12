"Он убил меня": Мудрик рассмешил фанатов Челси реакцией на свой рейтинг в FC 25
Украинец совершил забавное действие.
Футболист Челси получили персональный карточки в компьютерной игре FC 25.
В видео попала реакция украинского футболиста Михаила Мудрика.
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Вингеру не понравился его рейтинг, а затем он развернул карточку другой стороне.
Забавно, что он рассмешил фанатов лондонской команды.
Ранее Холанд намекнул на пополнение в семье после национального голевого рекорда.
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