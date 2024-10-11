Еще один гол: Холанд намекнул на пополнение в семье после национального голевого рекорда

Минувшим вечером форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Нападающий своим дублем помог норвежской команде разгромить Словению (3:0), при этом побив национальный голевой рекорд, который держался с 1930-х годов.

А сразу после матча 24-летний норвежец намекнул, что скоро в мире станет на одного Холанда больше.

Эрлинг опубликовал фото в Instagram, на котором он засунул мяч себе под футболку и положил большой палец в рот - традиционное празднование футболистов при беременности жены/девушки.

К тому же, Холанд подписал пост двумя эмодзи: ребенок и надпись "Скоро".

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После игры со Словенией на счету Эрлнга Холанда 33 гола в 36 матчах в футболке сборной Норвегии.

Свое голевое достижение форвард сможет улучшить в воскресенье, 13 октября, когда Норвегия сыграет с Австрией.

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