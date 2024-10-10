Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Для рекорда ему понадобились 36 матчей.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил рекорд национальной сборной Норвегии.

В четверг, 10 октября, Норвегия принимает дома Словению в матче 3-го тура Лиги наций.

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К 62-й минуте Холанд отличился двумя голами и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

С 33-ю тремя голами в 36 матчах за Норвегию Эрлинг обошел бывшего рекордсмена команды Йергена Юве, который забил 32 гола за 45 матчей.

На текущий момент счет в матче 3:0 в пользу сборной Норвегии.

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