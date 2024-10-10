Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Для рекорда ему понадобились 36 матчей.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил рекорд национальной сборной Норвегии.
В четверг, 10 октября, Норвегия принимает дома Словению в матче 3-го тура Лиги наций.
Читай также: Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора
К 62-й минуте Холанд отличился двумя голами и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
С 33-ю тремя голами в 36 матчах за Норвегию Эрлинг обошел бывшего рекордсмена команды Йергена Юве, который забил 32 гола за 45 матчей.
На текущий момент счет в матче 3:0 в пользу сборной Норвегии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!