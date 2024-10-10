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Тренер сборной Норвегии расстроил фанатов Арсенала новостью о восстановлении Эдегора

Как оказалось, игрок далек от возвращения на футбольное поле.
Вчера, 22:57
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Капитан Арсенала Мартин Эдегор травмировался в середине сентября в матче за сборную Норвегии.

Сначала сообщалось, что 25-летний хавбек пропустит несколько недель, но спустя месяц он так и не вернулся на поле.

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Главный тренер норвежской команды Столе Сольбаккен еще больше расстроил фанатов "канониров", которые надеялись на скорое возвращение футболиста.

"В отношении боли и травмы наблюдается большой прогресс, но он еще очень далек от участия в матчах. Я не думаю, что кто-то знает, когда Эдегор вернется, и я не думаю, что он сам это знает", - цитирует наставника Goal.

Сольбаккен также добавил, что темпы восстановления и возвращения Эдегора на поле находятся "в руках Арсенала".

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор успел принять участие в трех матчах Арсенала в рамках АПЛ, где он записал на свой счет одну желтую карточку. В матчах Лиги наций против Казахстана (0:0) и Австрии (2:1) он также не отметился результативными действиями.

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