Конкурент Зинченко покинет Арсенал уже в январе

Защитник Арсенала Киран Тирни не входит в планы Микеля Артеты, утверждает CaughtOffside.

По информации издания, игрок должен был покинуть Лондон еще летом, но продаже помешала травма, полученная на Евро-2024.

Тем не менее Тирни уже восстановился и даже попал в заявку Арсенала на сезон, но вряд ли выйдет на поле.

В январе шотландец планирует отправиться в аренду для получения игровой практики, а уже летом покинуть клуб насовсем.

При этом сами "канониры" будут не против продать Тирни в зимнее трансферное окно. Трансфермаркт оценивает левого защитника в 10 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Арсенал вернулся к идее подписания форварда Лейпцига.

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