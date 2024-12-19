Арсенал решил не продлевать контракт с конкурентом Зинченко

Лондонский Арсенал распрощается с левым защитником Кираном Тирни.

Контракт 27-летнего шотландца с "канонирами" рассчитан до конца нынешнего сезона, и клуб решил не продлевать договор с футболистом еще на год, не активировав соответствующую опцию, что нужно было сделать до определенной даты, сообщает The Athletic.

Арсенал проинформировал игрока о своем решении, и тот уже в январе может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

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В нынешнем сезоне Тирни принял участие только в одном матче - четвертьфинале Кубка английской лиги с Кристал Пэлас. До этого защитник длительное время восстанавливался от травмы подколенного сухожилия и вернулся в строй в конце ноября.

Ранее сообщалось, что Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов.

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