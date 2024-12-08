Арсенал повторил клубный рекорд по голам со стандартов

Команда Артеты лучшая по этому показателю в топ-5 лигах.

Лондонский Арсенал сумел повторить клубный рекорд по количеству голов со стандартов.

Накануне, "канониры" потеряли очки в матче с Фулхэмом, единственный гол лондонцев забил Уильям Салиба после углового удара.

Этот гол стал для клуба 20-м со стандартов (без учета пенальти) в АПЛ в 2024 году - и это повторение клубного рекорда. Столько же Арсенал забил в 2009 году.

Также "канониры" стали первым клубом среди команд топ-5 европейских лиг, создавший 10+ явных голевых моментов со стандартов в текущем сезоне.

Ранее также тренер Брентфорда расхвалил Егора Ярмолюка.

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