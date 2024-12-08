Тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка за игру против Ньюкасла

Томас Франк сделал Егору комплимент перед его партнерами.

Наставник Брентфорда Томас Франк отметил великолепную игру Егора Ярмолюка против Ньюкасла.

Франк похвалил украинского полузащитника в раздевалке после матча и вместе с одноклубниками Егора поаплодировал ему. Соответствующее видео появилось в соцсетях клуба.

"Что за игрок, ребята!", - сказал датский специалист в адрес украинца.

В матче против Ньюкасла Егор отыграл почти полностью. Заменили его на 90+4-ой минуте.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмолюк рассказал о разговоре с Ребровым после вызова в сборную .

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