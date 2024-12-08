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Тренер Брентфорда похвалил Ярмолюка за игру против Ньюкасла

Томас Франк сделал Егору комплимент перед его партнерами.
Сегодня, 17:31
Єгор Ярмолюк / Getty Images
Єгор Ярмолюк / Getty Images

Наставник Брентфорда Томас Франк отметил великолепную игру Егора Ярмолюка против Ньюкасла.

Франк похвалил украинского полузащитника в раздевалке после матча и вместе с одноклубниками Егора поаплодировал ему. Соответствующее видео появилось в соцсетях клуба.

"Что за игрок, ребята!", - сказал датский специалист в адрес украинца.

В матче против Ньюкасла Егор отыграл почти полностью. Заменили его на 90+4-ой минуте.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмолюк рассказал о разговоре с Ребровым после вызова в сборную .

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