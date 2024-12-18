Арсенал без Зинченко обыграл Кристал Пэлас в четвертьфинале Кубка Лиги
"Канониры" имели определенные проблемы, но все же прошли "орлов“.
В рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги Арсенал встретился с Кристал Пэлас.
«Орлы» неожиданно вышли вперед уже на старте матча. Голом отметился Жан-Филипп Матета.
На перерыв команды ушли именно при лидерстве номинальных гостей, но после возобновления игры «канониры» достаточно быстро усилиями Габриэля Жезуса восстановили паритет.
Позже Жезус сумел записать на свой счет хет-трик, забив еще на 73-й и 81-й минутах.
После этого Кристал Пэлас ответил лишь голом «эксканонира» Эдди Нкетиа
Арсенал - Кристал Пэлас 3:2
Голы: Жезус, 54, 73, 81 - Матета, 4, Нкетиа, 85
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