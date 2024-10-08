Арсенал заинтересовался звездой РБ Лейпциг

Лондонский Арсенал проявляет предметный интерес к молодому форварду РБ Лейпцигу Беньямину Шешко. Об этом пишет Caught Offside.

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По информации источника, лондонцы намеревались подписать словенца еще прошлым летом, но футболист решил остаться в Германии.

Несмотря на это, ближе к лету 2025-го Арсенал может снова связаться с представителями РБ Лейпциг для покупки второго форварда.

Напомним, Шешко в нынешнем сезоне Беньямин забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 11 матчах на клубном уровне.

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