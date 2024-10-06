Рамсдейл не сдержал слез после теплого приема от фанатов Арсенала

Первое возвращение на Эмирейтс вызвало у голкипера сильные эмоции.

Минувшим летом Аарон Рамсдейл покинул Арсенал и присоединился к Саутгемптону, его трансфер обошелся "святым" в 25 миллионов фунтов.

А днем ранее он впервые вернулся на Эмирейтс, где он провел три года своей карьеры. И фанаты "канониров" не забыли встретить своего бывшего вратаря как следует.

Во время предматчевой разминки 26-летний англичанин получил порцию бурных аплодисментов, после чего его накрыли эмоции - Рамсдейл перчатками вытирал глаза от слез.

В ответ он показал большой палец вверх и подмигнул толпе.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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Но вскоре сантименты были отброшены в сторону и началась игра, в которой победил фаворит со счетом 3:1.

Напомним, что Аарон Рамсдейл провел в составе Арсенала 89 матчей, в которых пропустил 99 голов и отстоял на "ноль" 32 раза.

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