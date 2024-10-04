Вест Хэм заинтересован в форварде, мечтающем играть за Арсенал или Ливерпуль

До следующего лета игрок не сменит клубную прописку.

Прошлым летом форвард Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш мог переехать в Англию, где им интересовались клубы АПЛ.

И хотя трансфер так и не состоялся, это может произойти летом 2025 года.

Как сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, 25-летний египтянин заинтересовал Вест Хэм, который сможет удовлетворить финансовые запросы Айнтрахта.

"Орлы" не готовы продать игрока во время зимнего трансферного окна, но готовы рассмотреть его продажу следующим летом.

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Проблемой может стать желание самого Мармуша перейти в Арсенал или Ливерпуль.

В нынешнем сезоне Омар Мармуш принял участие в восьми матчах Айтрахта во всех турнирах, в которых он отличился семью голами и пятью результативными передачами. Transfermarkt оценивает форварда сборной Египта в 22 миллиона евро.

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