Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара
Президент Барселоны Жоан Лапорта собирается вернуть Неймара на Камп Ноу, сообщает испанское издание Sport.
По информации источника, он планирует воспользоваться тем, что следующим летом 32-летний бразилец станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Аль-Хилялем.
Преградой для возвращения вингера в Испанию может стать Фламенго, который также заинтересован в игроке.
Второй преградой будут финансовые проблемы испанского клуба, которые продолжают влиять на способность каталонцев приобретать и регистрировать новых игроков.
И хотя Неймар может достаться Барселоне бесплатно, еще одной проблемой будет зарплата футболиста - в Саудовской Аравии он зарабатывает примерно 150 миллионов евро в год.
Напомним, что несколько дней назад Неймар вернулся к тренировкам после тяжелой травмы колена, которую он получил год назад.
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