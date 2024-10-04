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Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара

Жоан Лапорта "мечтает" снова увидеть бразильца на Камп Ноу.
Сегодня, 14:33
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта собирается вернуть Неймара на Камп Ноу, сообщает испанское издание Sport.

По информации источника, он планирует воспользоваться тем, что следующим летом 32-летний бразилец станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Аль-Хилялем.

Преградой для возвращения вингера в Испанию может стать Фламенго, который также заинтересован в игроке.

Второй преградой будут финансовые проблемы испанского клуба, которые продолжают влиять на способность каталонцев приобретать и регистрировать новых игроков.

И хотя Неймар может достаться Барселоне бесплатно, еще одной проблемой будет зарплата футболиста - в Саудовской Аравии он зарабатывает примерно 150 миллионов евро в год.

Напомним, что несколько дней назад Неймар вернулся к тренировкам после тяжелой травмы колена, которую он получил год назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар Жоан Лапорта Аль-Хиляль

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