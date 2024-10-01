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Неймар, который год не играл в футбол, вернулся к тренировкам со своим клубом

Бразилец скоро сможет радовать фанатов своей игрой
Сегодня, 09:35
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингер саудовского Аль-Хиляля Неймар продолжает свое восстановление после тяжелой травмы.

Как сообщила пресс-служба "синих", бразилец вернулся к тренировкам. Футболист делает упражнения в спортзале, некоторые тренировки с мячом и время от времени занимается вместе с командой.

Так или иначе, вряд ли стоит ожидать быстрого возвращения игрока к выступлениям за клуб, ведь, руководитель Аль-Хиляля Жорже Жезуш не так давно рассказывал, что ему и его тренерскому штабу понадобится «определенное время», чтобы оценить состояние Неймара.

Бразильский исполнитель в последний раз выходил на поле в прошлом году.  18 октября он отыграл поединок со сборной Уругвая, в котором получил разрыв связок колена.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар определил своего фаворита на получение Золотого Мяча-2024.

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