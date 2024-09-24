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"Нет лучшего кандидата": Неймар рассказал. кто по его мнению должен получить Золотой Мяч-2024

Бразилец поддержал своего соотечественника.
Вчера, 21:39
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Аль-Хиляля Неймар рассказал, кого он считает фаворитом на получение Золотого Мяча-2024.

По словам бразильца, самую желанную индивидуальную награду в футболе должен получить Винисиус.

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"Конечно, я за то, чтобы Винисиус Жуниор получил Золотой мяч.

Нет лучшего кандидата", - цитирует футболиста Madrid Xtra.

Напомним, что Винисиус фаворит на получение Золотого Мяча-2024 по версии экспертов.

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