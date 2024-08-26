Неймар пытался летом вернуться в Барселону
Однако главный тренер ответил категоричным отказом.
Неймар этим летом пытался вернуться в Барселону, пишет Diario Sport, ссылаясь на журналиста Жерара Ромеро.
По его информации, бразилец связался с представителями клуба в августе и предложил свои услуги.
Несмотря на необходимость усиления флангов атаки было принято решение отказать Неймару. Сам Флик выступил против возвращения игрока в команду.
Несмотря на проблемы, каталонцы все еще рассматривают в качестве приоритеной цели Федерико Кьезу.
Ранее также стало известно, что саудовский клуб намерен купить Осимхена.
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