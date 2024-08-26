Осимхен может отправиться в Саудовскую Аравию

Наполи ведет переговоры с Аль-Ахли касательно трансфера Виктора Осимхена, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, саудовский клуб предложил неаполитанцам 65 млн евро за нигерийца.

Наполи предложение принял, однако в текущий момент клубы согласовывают последние финансовые детали.

С другой же стороны Осмихен пока далек от того, чтобы принять предложение. Форвард требуют большую зарплату, а также пункт об отступных.

Нельзя не отметить любопытный факт. В январе этого агент Хвичи Мамука Джугели заявлял, что Осимхен перейдет в Саудовскую Аравию, но тогда нигериец довольно жестко отреагировал на это заявление.

Ранее также сообщалось, что Наполи согласовал трансфер хавбека МЮ.

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