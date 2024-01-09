Агент Кварацхелии сделал неожиданное заявление

Мамука Джугели внезапно заявил, что Виктор Осимхен собирается в Саудовскую Аравию.

Джугели - агент Хвичи Кварацхелии, и он неожиданно выступил с заявлением касательно будущего своего подопечного и его известного партнера.

"Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в Наполи? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

Наполи повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за Реал, Баварию, Барселону, Манчестер Сити, возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения", – цитирует Джугели La Gazzetta dello Sport.

Ранее хавбек Реала высказался о переходе в Саудовскую Аравию.

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