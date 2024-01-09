Хавбек Реала - о Саудовской Аравии: 30 миллионов не изменят мою жизнь

Хавбек Реала Федерико Вальверде заявил, что не планирует переходить в лигу Саудовской Аравии.

"На сегодняшний день это невозможно. Я счастлив там, где нахожусь. Я в лучшей команде мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не изменят. Они не изменят мою жизнь".

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"Я счастлив, и моя семья счастлива в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", – сказал уругваец в интервью Movistar.

В текущем сезоне не счету Вальверде один гол и два ассиста в 19-ти матчах Ла Лиги.

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