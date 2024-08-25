Манчестер Юнайтед и Наполи согласовали условия трансфера МакТоминея

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей приблизился к тому, чтобы сменить Англию на Италию.

Как сообщает Фабрицио Романо, 27-летний шотландец принял предложение Наполи.

Партенопейцы в свою очередь уже согласовали с Манчестер Юнайтед все условия перехода футболиста. Итальянский клуб заплатит 30 миллионов (включая бонусы), а также процент в случае перепродажи игрока.

Осталось, чтобы манкунианцы договорились с МакТоминеем о сумме, которую клуб заплатит ему, чтобы тот согласился на условия итальянцев (как это было в случае с переходом Аарона Ван-Биссаки в Вест Хэм).

Если в ближайшее время клубы закроют сделку, то матч против Брайтона (1:2) станет для Скотта МакТоминея последним в футболке Манчестер Юнайтед.

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