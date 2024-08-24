Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1: обзор матча и результат игры 24.08.2024

Судьба встречи могла быть другой, если бы Джошуа Зиркзе не стал виновником отмены гола своего одноклубника.

В субботу, 24 августа, состоялся первый матч в рамках второго тура Английской Премьер-лиги.

Как и неделей ранее, первая игра тура прошла при участии Мачнестер Юнайтед: в этот раз манкунианцы приехали в гости к Брайтону, который в последние годы стал одним из самых неудобных соперников.

И в этот раз этот тезис сработал, хотя у гостей был шанс победить. Но сначала на 32-й минуте они пропустили от своего воспитанника - это Данни Уэлбек передал привет своей родной команде, открыв счет встречи.

Стоит отметить, что команда Фабиана Хюрцелера хорошо смотрелась в игре с более именитым оппонентом, но в первые 15 минут второго тайма они все-таки пропустили.

Амад Диалло, у которого ранее умер близкий человек, прорвался по флангу, на замахе убрал опекуна и нанес удар в дальний угол. Сразу два защитника прыгнули под удар и мяч рикошетом от одного из них влетел в сетку ворот.

Источник: Getty Images

А спустя 10 минут "красные дьяволы" ненадолго вышли вперед. В ходе контратаки Бруно Фернандеш покатил мяч вдоль ворот. Джошуа Зиркзе не успел замкнуть передачу, но это удалось сделать Алехандро Гарначо.

Вот только Зиркзе отобрал у него гол: будучи уже в офсайде, нидерландец оказался на пути мяча - именно от его колена мяч пересек линию ворот. Как итог, гол был отменен.

Источник: Getty Images

Команды приближались к ничьей, но уже в добавленное время Жуан Педро принес "чайкам" победу: Симон Адингра забросил мяч на дальнюю штангу, где не было ни одного игрока МЮ.

Зато там был Педро, которого готовился подстраховать Хулио Энсисо. Но бразилец не промахнулся, замкнув подачу головой.

Источник: Getty Images

Брайтон снова обыграл Манчестер Юнайтед, благодаря чему набрал шесть очков из шести возможных. Манкунианцы же потерпели первое поражение в сезоне.

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Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед второго тура АПЛ

Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Уэлбек, 32, Педро, 90+5 - Диалло, 60.

Ожидаемые голы (xG): 2.34 - 1.65

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 5 - 10

Брайтон: Стил - Велтман, ван Геке, Данк, Хиншелвуд - Милнер (Балеба, 73), Гилмор (Аяри, 89), Минте (Рюттер, 89), Педро, Митома (Адингра, 89) - Уэлбек (Энсисо, 79).

Манчестер Юнайтед: Онана - Мазрауи, Магуайр (Де Лигт, 79), Мартинес, Далот - Каземиро, Мэйну, Диалло (Антони, 90), Маунт (Зиркзе, 46), Рэшфорд (Гарначо, 65) - Фернандеш (МакТоминей, 79).

Предупреждения: ван Геке - Диалло, Мэйну.

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