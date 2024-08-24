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Игрок Манчестер Юнайтед попросил не убирать его из состава несмотря на смерть близкого человека

Амад Диалло выразил готовность сыграть против Брайтона.
Сегодня, 14:27
Амад Диалло / Getty Images
Амад Диалло / Getty Images

В рамках второго тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед прибыл на выездной матч против Брайтона.

Перед игрой стало известно о смерти мачехи вингера "красных дьяволов" Амада Диалло.

Несмотря на потерю человека, которого он считал матерью, 22-летний ивуариец попросил главного тренера Эрика тен Хага не убирать его из состава, сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюел Лакхерст

Нидерландец прислушался к своему подопечному и оставил его в стартовой одиннадцатке на эту игру.

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Напомним, что в первом туре Манчестер Юнайтед обыграл Фулхэм (1:0), а Брайтон на выезде сумел разгромить Эвертон (3:0).

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