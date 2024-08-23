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Ювентус начал переговоры по игроку Манчестер Юнайтед

У Джейдона Санчо появился еще один вариант.
Сегодня, 17:56
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед по Джейдону Санчо, пишет Джанлука Ди Марцио.

Также эту информацию подтверждают и другие источники, однако сама сделка далека от завершения.

МЮ не прочь продать англичанина ради соблюдения ФФП, Ювентус же согласен только на аренду, возможно, с будущей опцией выкупа.

Манкунианцы готовы согласиться на такую сделку, но лишь при условии, что итальянский клуб возьмет на себя зарплату игрока и заплатит за аренду.

Финансовые предложения сторон расходятся, потому решения удастся достичь, только если кто-то согласится уступить.

Ранее также голкипер Челси также близок к смене клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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