Ювентус начал переговоры по игроку Манчестер Юнайтед
У Джейдона Санчо появился еще один вариант.
Ювентус начал переговоры с Манчестер Юнайтед по Джейдону Санчо, пишет Джанлука Ди Марцио.
Также эту информацию подтверждают и другие источники, однако сама сделка далека от завершения.
МЮ не прочь продать англичанина ради соблюдения ФФП, Ювентус же согласен только на аренду, возможно, с будущей опцией выкупа.
Манкунианцы готовы согласиться на такую сделку, но лишь при условии, что итальянский клуб возьмет на себя зарплату игрока и заплатит за аренду.
Финансовые предложения сторон расходятся, потому решения удастся достичь, только если кто-то согласится уступить.
Ранее также голкипер Челси также близок к смене клуба.
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