Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе

Испанский кипер может оказаться в Борнмуте.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага интересен Борнмуту, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, Реал не стал продлевать аренду испанца и он вернулся в Челси, который хочет его поскорее продать.

Борнмут начал переговоры с лондонцами касательно аренды вратаря на один сезон. Также за испанцем следят другие клубы.

Стоит отметить, что контракт Кепы с Челси заканчивается летом 2025 года, потому перед арендой придется его продлить, чтобы иметь возможность позднее продать вратаря.

Ранее также Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!