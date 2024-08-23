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Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе

Испанский кипер может оказаться в Борнмуте.
23 августа, 16:40
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага интересен Борнмуту, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, Реал не стал продлевать аренду испанца и он вернулся в Челси, который хочет его поскорее продать.

Борнмут начал переговоры с лондонцами касательно аренды вратаря на один сезон. Также за испанцем следят другие клубы.

Стоит отметить, что контракт Кепы с Челси заканчивается летом 2025 года, потому перед арендой придется его продлить, чтобы иметь возможность позднее продать вратаря.

Ранее также Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кепа Аррисабалага

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