Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе
Испанский кипер может оказаться в Борнмуте.
Голкипер Челси Кепа Аррисабалага интересен Борнмуту, пишет Дэвид Орнштейн.
Напомним, Реал не стал продлевать аренду испанца и он вернулся в Челси, который хочет его поскорее продать.
Борнмут начал переговоры с лондонцами касательно аренды вратаря на один сезон. Также за испанцем следят другие клубы.
Стоит отметить, что контракт Кепы с Челси заканчивается летом 2025 года, потому перед арендой придется его продлить, чтобы иметь возможность позднее продать вратаря.
Ранее также Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!