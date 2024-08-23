iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана

Немецкий хавбек спустя год снова присоединился к "горожанам", оказавшись ненужным Барселоне.
Сегодня, 13:22
Илкай Гюндоган / mancity.com
Илкай Гюндоган / mancity.com

Манчестер Сити официально объявил о возвращении из Барселоны полузащитника Илкая Гюндогана.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 33-летний футболист подписал с клубом контракт всего на один сезон - до лета 2025 года.

Каталонскую команду немецкий хавбек покинул в статусе свободного агента и достался бывшему клубу бесплатно.

В составе Манчестер Сити Гюндоган будет выступать под 19-м номером.

Читай также: Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии

Напомним, что немецкий полузащитник защищал цвета "горожан" с 2016 по 2023 год, после чего перешел в Барселону. За каталонскую команду в прошлом сезоне он провел во всех турнирах 51 матч, забив пять голов и отдав 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, почему Барселона отпустит Гюндогана бесплатно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы Манчестер Сити Илкай Гюндоган

Статьи по теме

Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Челси отказался отпустить Лукаку в аренду Челси отказался отпустить Лукаку в аренду
Барселона передумала продавать Роке и отправит его в аренду Барселона передумала продавать Роке и отправит его в аренду
Ювентус продлил контракт с юным украинцем и отправил его в аренду Ювентус продлил контракт с юным украинцем и отправил его в аренду
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Украина17:10
Заря объявила о возвращении опытного нападающего
Биатлон17:02
Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, Тищенко - второй
Европа16:40
Кепа снова может оказаться в клубе с украинцем в составе
Бокс16:24
Ортис признался, считает ли свою победу над Богачуком заслуженной
Европа16:05
Слот опроверг слухи о трансфере центрального защитника клуба
Лига конференций15:44
"Нам не может быть стыдно": Полузащитник Кривбасса назвал главную причину поражения от Бетиса
Европа15:42
Гвардиола - о Гюндогане: Все счастливы, что он вернулся
Формула 115:22
Гран-при Нидерландов: Норрис, Ферстаппен и Хэмилтон - лучшие на первой практике
Европа15:15
Звезда Реала выбыл примерно на месяц
Бокс14:52
"Это стоит сделать": Тайсон назвал бой, который может войти в историю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK