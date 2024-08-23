Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана
Манчестер Сити официально объявил о возвращении из Барселоны полузащитника Илкая Гюндогана.
Как сообщает официальный сайт "горожан", 33-летний футболист подписал с клубом контракт всего на один сезон - до лета 2025 года.
He's home 🏡— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
Каталонскую команду немецкий хавбек покинул в статусе свободного агента и достался бывшему клубу бесплатно.
What you've all been waiting for...— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
Welcome back to City, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU
В составе Манчестер Сити Гюндоган будет выступать под 19-м номером.
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Напомним, что немецкий полузащитник защищал цвета "горожан" с 2016 по 2023 год, после чего перешел в Барселону. За каталонскую команду в прошлом сезоне он провел во всех турнирах 51 матч, забив пять голов и отдав 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, почему Барселона отпустит Гюндогана бесплатно.
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