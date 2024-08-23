Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана

Немецкий хавбек спустя год снова присоединился к "горожанам", оказавшись ненужным Барселоне.

Манчестер Сити официально объявил о возвращении из Барселоны полузащитника Илкая Гюндогана.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 33-летний футболист подписал с клубом контракт всего на один сезон - до лета 2025 года.

He's home 🏡🩵 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

Каталонскую команду немецкий хавбек покинул в статусе свободного агента и достался бывшему клубу бесплатно.

What you've all been waiting for...



Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

В составе Манчестер Сити Гюндоган будет выступать под 19-м номером.

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Напомним, что немецкий полузащитник защищал цвета "горожан" с 2016 по 2023 год, после чего перешел в Барселону. За каталонскую команду в прошлом сезоне он провел во всех турнирах 51 матч, забив пять голов и отдав 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, почему Барселона отпустит Гюндогана бесплатно.

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