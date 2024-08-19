iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии

У немца происходят кардинальные перемены в жизни.
Сегодня, 19:35
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган завершил международную карьеру. 33-летний футболист больше не будет играть за сборную Германии.

Читай также: Компани оценил свою дебютную официальную игру во главе Баварии – мюнхенцы уверенно стартовали в Кубке Германии

"После нескольких недель размышлений я пришел к решению, что пришло время завершить карьеру игрока национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны – число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году.

Моим самым ярким моментом, безусловно, была огромная честь быть капитаном команды на нашем домашнем чемпионате Европы прошлым летом! После всех этих лет нам наконец-то удалось снова заставить нацию гордиться – я очень счастлив, что смог сыграть в этом свою роль. Но еще до турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне не становится меньше".

Гюндоган дебютировал за сборную Германии в 2012 году. На его счету 82 матча, в которых забил 19 мячей, отдал восемь голевых.

В составе национальной команды Гюндоган не выиграл чемпионат мира-2014, ведь пропускал его из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с будущим Гюндогана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА
Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100% Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100%
"Хочу стать чемпионом мира": Джейк Пол бросил вызов одному из лучших боксеров мира "Хочу стать чемпионом мира": Джейк Пол бросил вызов одному из лучших боксеров мира
Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса, Тоттенхэма и Атлетико
просмотров

Последние новости

НБА22:03
Батлер включит "режим убийцы" из-за контрактного сезона НБА
Украина21:55
Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100%
Бокс21:25
"Хочу стать чемпионом мира": Джейк Пол бросил вызов одному из лучших боксеров мира
Европа21:20
Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля
Европа20:57
Клуб АПЛ продолжает погоню за форвардом Арсенала
Бокс20:55
Промоутер: Джошуа спать не может, хочет победить Усика или Фьюри
Киберспорт20:25
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi потеряли лидерство в рейтинге после поражения в финале на IEM Cologne 2024
Европа20:21
Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса
Европа20:03
Трансферы лета 2024 года: Альварес сменил МС на Атлетико, Де Лигт и Мазрауи перешли в МЮ
Украина20:00
Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти игрок сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK