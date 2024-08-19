Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник Барселоны Илкай Гюндоган завершил международную карьеру. 33-летний футболист больше не будет играть за сборную Германии.

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"После нескольких недель размышлений я пришел к решению, что пришло время завершить карьеру игрока национальной сборной. Я могу с большой гордостью оглянуться назад и вспомнить 82 матча за сборную моей страны – число, о котором я даже не мог мечтать, когда дебютировал за взрослую национальную команду в 2011 году.

Моим самым ярким моментом, безусловно, была огромная честь быть капитаном команды на нашем домашнем чемпионате Европы прошлым летом! После всех этих лет нам наконец-то удалось снова заставить нацию гордиться – я очень счастлив, что смог сыграть в этом свою роль. Но еще до турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне не становится меньше".

Гюндоган дебютировал за сборную Германии в 2012 году. На его счету 82 матча, в которых забил 19 мячей, отдал восемь голевых.

В составе национальной команды Гюндоган не выиграл чемпионат мира-2014, ведь пропускал его из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Барселона определилась с будущим Гюндогана.

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