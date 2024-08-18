Барселона определилась с будущим Гюндогана

Немец не хочет играть за Барселону.

Каталонская Барселона может избавиться от немецкого полузащитника Илкая Гюндогана уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Marca.

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По информации издания, отсутствие 33-летнего немца в заявке клуба на матч первого тура Ла Лиги сезона 2024/25 может быть вызвано не только травмой.

Издание отмечает, что возможно одной из причин того, что Гюндоган не сыграл, является желание клуба отпустить футболиста в летнее трансферное окно.

Зарплата футболиста, по слухам может составлять 15 миллионов евро в год, занимает большую часть финансовой ведомости клуба.

В прошлом сезоне немецкий полузащитник сыграл за каталонцев 51 матч за клуб, забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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