Дубль Левандовски приносит Барселону уверенную победу над Валенсией
В субботу, 18 августа, Валенсия принимала дома Барселону в рамках 1-го тура Ла Лиги.
Обе команде сразу начали матча на высоких скоростях, обмениваясь моментами и опасными атаками, однако гол пришел лишь в самом конце первого тайма. Уго Дуро наконец пробил тер Штегена с подачи партнера.
Но после этого матч стал еще острее, сначала Гасьоровски вынес мяч практически из пустых ворот, затем то же самое сделал Кубарси, а в итоге Левандовски сумел ответить голом еще до свистка.
А второй тайм начался с пенальти, который польский форвард уверенно реализовал, и впервые в этом матче каталонцы вышли вперед. До конца матча команды пытались забить еще, но зрители остались без голов.
Статистика матча Валенсия - Барселона 1-го тура Ла Лиги
Валенсия - Барселона 1:2
Голы: Дуро, 44 - Левандовски, 45+5, 48
xG: 0.91 - 0.72
Удары: 3 - 7
Удары в створ ворот: 1 - 4
Владение мячом: 35% - 65%
Фолы: 6 - 4
Атаки: 30 - 66
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