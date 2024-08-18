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Дубль Левандовски приносит Барселону уверенную победу над Валенсией

Ханси Флик заработал первые очки в Ла Лиге.
Сегодня, 00:35
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

В субботу, 18 августа, Валенсия принимала дома Барселону в рамках 1-го тура Ла Лиги.

Обе команде сразу начали матча на высоких скоростях, обмениваясь моментами и опасными атаками, однако гол пришел лишь в самом конце первого тайма. Уго Дуро наконец пробил тер Штегена с подачи партнера.

Но после этого матч стал еще острее, сначала Гасьоровски вынес мяч практически из пустых ворот, затем то же самое сделал Кубарси, а в итоге Левандовски сумел ответить голом еще до свистка.

А второй тайм начался с пенальти, который польский форвард уверенно реализовал, и впервые в этом матче каталонцы вышли вперед. До конца матча команды пытались забить еще, но зрители остались без голов.

Статистика матча Валенсия - Барселона 1-го тура Ла Лиги

Валенсия - Барселона 1:2 
Голы: Дуро, 44 - Левандовски, 45+5, 48

xG: 0.91 - 0.72
Удары: 3 - 7
Удары в створ ворот: 1 - 4
Владение мячом: 35% - 65%
Фолы: 6 - 4
Атаки: 30 - 66

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона валенсия

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