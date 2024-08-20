Гюндоган может покинуть Барселону бесплатно

Каталонцы готовы просто избавиться от зарплаты Илкая.

Открылись новые детали потенциального ухода Илкая Гюндогана из Барселоны.

Как сообщает Фабрицио Романо, 32-летний немец может покинуть клуб бесплатно. Для каталонцев главное избавиться от зарплаты полузащитника, чтобы вписаться в правила финансового фейер-плей.

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Отмечается также, что Пеп Гвардиола хочет возвращения футболиста в Манчестер Сити. Руководство «горожан» начало переговоры с представителями футболиста о его переходе.

В прошлом сезоне Гюндоган провел 36 матчей, забив 5 голов и отдав 9 ассистов.

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