Барселона готова подписать звезду сборной Португалии за космическую сумму

Футболист Милана Рафаэль Леау вскоре может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, услугами 25-летнего игрока интересуется Барслеона.

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Итальянский клуб требует за своего футболиста 90 миллионов евро. Барселона готова рассмотреть трансфер Леау за такую сумму.

В прошлом сезоне Леау провел 47 матчей за Милан, в которых забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.

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