Звезда Реала недоволен своим положением в клубе - бразилец поставил ультиматум "сливочным"

Молодой талант мадридского Реала Эндрик получает слишком мало игрового времени в футболке "сливочных", поскольку состав переполнен большим количеством звезд.

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Как сообщает издание AS, бразилец хочет уйти в аренду зимой 2025 года, если ситуация с игровым временем не исправится в ближайшем будущем.

По информации источника, 18-летний футболист готов бороться за место в составе и отдаст все силы, чтобы проявить себя как можно лучше и добиться успеха в Мадриде, но он не готов сидеть на скамейке запасных весь сезон.

Это, в первую очередь, связано с тем, что игрок не хочет исчезнуть с радаров сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира, который состоится летом 2026 года.

Стоит отметить, Эндрик присоединился к Реалу только в это межсезонье, но пока не сыграл за "сливочных" ни одного официального матча.

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