Перес определился с главной трансферной целью на следующее лето – победитель Евро-2024 попал на радары Реала

Испанец Родри, который ныне выступает за Манчестер Сити, может вернуться на родину.

Мадридский Реал продолжает собирать лучших игроков со всего мира в своем составе - этим летом "сливочные" наконец-то подписали француза Килиана Мбаппе, который был трансферной целью королевского клуба уже несколько лет.

Читай также: Манчестер Сити связался с Гюндоганом, Гвардиола готов рассмотреть возвращение хавбека

Как сообщает издание El gol Digital, Флорентино Перес уже определил следующую трансферную цель "сливочных" - мадридцы следующим летом попытаются подписать испанца Родри, ныне выступающего в составе Манчестер Сити.

По сообщению источника, Перес считает, что испанец будет идеальным дополнением клуба. На выбор полузащитника может повлиять Хосеп Гвардиола – испанец вряд ли покинет Манчестер, если коуч останется у руля команды.

Следует напомнить, что контракт Родри с Манчестер Сити действует до лета 2027 года.В минувшем сезоне Родри провел 50 матчей, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач, а также стал победителем Евро-2024 со сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!