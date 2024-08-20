Перес определился с главной трансферной целью на следующее лето – победитель Евро-2024 попал на радары Реала
Мадридский Реал продолжает собирать лучших игроков со всего мира в своем составе - этим летом "сливочные" наконец-то подписали француза Килиана Мбаппе, который был трансферной целью королевского клуба уже несколько лет.
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Как сообщает издание El gol Digital, Флорентино Перес уже определил следующую трансферную цель "сливочных" - мадридцы следующим летом попытаются подписать испанца Родри, ныне выступающего в составе Манчестер Сити.
По сообщению источника, Перес считает, что испанец будет идеальным дополнением клуба. На выбор полузащитника может повлиять Хосеп Гвардиола – испанец вряд ли покинет Манчестер, если коуч останется у руля команды.
Следует напомнить, что контракт Родри с Манчестер Сити действует до лета 2027 года.В минувшем сезоне Родри провел 50 матчей, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач, а также стал победителем Евро-2024 со сборной Испании.
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