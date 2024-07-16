Реал подписал Мбаппе: француз уже выбрал игровой номер
Мадридский Реал официально объявил о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе, последним клубом которого был ПСЖ.
Пресс-служба "сливочных" обнародовала несколько снимков с церемонии подписания соглашения между клубом и Мбаппе, где футболист тепло общается с президентом королевского клуба Флорентино Пересом.
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По официальным данным француз перешел в Реал на правах свободного агента, подписав контракт до 5 лет - к лету 2029. Француз будет выступать в Мадриде под 9 номером на спине. Отмечается, что к 14:00 по киевскому времени запланирована первая пресс-конференция Мбаппе на Бернабеу.
9️⃣ @KMbappe 9️⃣#WelcomeMbappé pic.twitter.com/zGKEgvG3pp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2024
Напомним, Мбаппе неудачно провел Евро-2024. Звездный француз не смог помочь своей команде завоевать "золото" чемпионата Европы. Сборная Франции уступила национальной команде Испании в полуфинале соревнований.
Ранее Лунин ответил на вопрос о своем будущем в Реале.
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