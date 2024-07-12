Звезда Реала станет лицом известной серии футбольных игр

Беллингем станет вторым игроком, кто будет на обложке.

Полузащитник Реала и сборная Англии Джуд Беллингем будет изображен на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 25.

21-летний футболист станет вторым игроком, который попал на обложку серии игр EA Sports FC.

THE NEW FACE OF EAFC25 WILL BE JUDE BELLINGHAM! 😍🔥🤍❤️ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✨ pic.twitter.com/LCYOyZKKt3 — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) July 11, 2024

На обложке EA Sports FC 2024 изображен нападающий сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Дата выхода новой игры неизвестна. Отметим, что до 2023 года компания Electronic Arts являлась автором серии футбольных симуляторов под названием FIFA, которая выпускалась с 1993 года. Затем игра сменила на название EA Sports FC.

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В прошлом сезоне Беллингем провел 42 матча за Реал, в которых забил 23 гола и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Усика выразил восхищение победой Англии над Нидерландами.

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