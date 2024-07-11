" Я отдала этому мужчине лучшие годы": Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди

И это уже во второй раз.

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара объявила, что их пара рассталась.

Напомним, что аргентинец женат на модели с 2014 года, также у них есть две дочери. Почему пара решила прекратить отношения неизвестно.

"Я приняла решение расстаться, но мы не перестанем быть семьей с Мауро.

Я ни о чем не жалею, я отдала этому человеку лучшие годы своей жизни, но с сегодняшнего дня я должна идти дальше одна", - написала модель в своих соцсесетях.

Отметим, что в 2022 году Икарди и Нара также расставались, но спустя некоторое время возобновили отношения.

Также ранее модель поделилась очередной порцией горячих фото.

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