Прикрыла интимные места гитарой: Жена экс-игрока сборной Аргентины показала голую грудь
Ванда вышла на новый уровень взрослого контента.
Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала новые фото для своих ярых фанатов на сайте для взрослых.
Ванда на этот раз сделала фотосессию в обнаженном виде, прикрывшись гитарой и руками.
Читай также: Приготовила пасту в полуголом виде: Ванда удивила очередной интимной фотосессией
При этом, девушка не постеснялась показать вблизи свою обнаженную грудь.
Отметим, за свой контент Нара получает с человека около 15-20 долларов. В подписку входит весь интимный контент, включая видео.
За пару месяцев своей "работы" в данном проекте аргентинская модель заработала несколько десятков тысяч долларов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!