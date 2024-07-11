Прикрыла интимные места гитарой: Жена экс-игрока сборной Аргентины показала голую грудь

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала новые фото для своих ярых фанатов на сайте для взрослых.

Ванда на этот раз сделала фотосессию в обнаженном виде, прикрывшись гитарой и руками.

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При этом, девушка не постеснялась показать вблизи свою обнаженную грудь.

Divasplay

Divasplay

Divasplay

Divasplay

Отметим, за свой контент Нара получает с человека около 15-20 долларов. В подписку входит весь интимный контент, включая видео.

За пару месяцев своей "работы" в данном проекте аргентинская модель заработала несколько десятков тысяч долларов.

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