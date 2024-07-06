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Приготовила пасту в полуголом виде: Ванда удивила очередной интимной фотосессией

Аргентинская модель пытается продать побольше своих снимков.
Сегодня, 00:15
Ванда Нара / Instagram
Ванда Нара / Instagram

Жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди опубликовала новые фото на платформе для эротического контента.

Ванда Нара показала кадры, на которых она сама готовит тесто для пасты, а после - варит макароны и на камеру ест их.

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При этом, девушка одета в нижнее белье, которое еле-еле прикрывает не интимные места.

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Напомним, не так давно Нара открыла свой новый "бизнес", в котором она публикует за деньги свои пикантные фото на сайт-аналог Only Fans.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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