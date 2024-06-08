Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала пару новых фото на сайте для эротического контента.

Ванда Нара продолжила тему своей груди, став делать больший акцент на ней после рядя успешных снимков и их продаж на платформе Divasplay.

Читай также: С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая

Аргентинка предстала в леопардовом купальнике, через который хорошо виднеются "прелести" девушки. На следующем снимке она уже держит грудь рукой.

Divasplay

Divasplay

Напомним, Ванда решила попробовать себя в роли модели для сайта с пикантными видео и фото, куда публикуют новый контент бывшие звезды порно-индустрии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!