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Держит грудь рукой, ведь купальник не справляется: Жена Икарди опубликовала жаркие фото

Ванда активно меняет образы, привлекая новую аудиторию.
Сегодня, 18:51
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала пару новых фото на сайте для эротического контента.

Ванда Нара продолжила тему своей груди, став делать больший акцент на ней после рядя успешных снимков и их продаж на платформе Divasplay.

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Аргентинка предстала в леопардовом купальнике, через который хорошо виднеются "прелести" девушки. На следующем снимке она уже держит грудь рукой.

Divasplay
Divasplay

Divasplay
Divasplay

Напомним, Ванда решила попробовать себя в роли модели для сайта с пикантными видео и фото, куда публикуют новый контент бывшие звезды порно-индустрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фото Ванда Нара

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