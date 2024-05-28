С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая

Ванда бурно отметила успех своего супруга в Турции.

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди стала звездой в соцсетях после празднования чемпионства клуба.

Турецкий гранд набрал 102 очка и завершил сезон на первой строчке, ввиду чего устроил грандиозную вечеринку с фанатами, а после лишь с игроками команды.

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Больше всех на этом празднике зажигала Ванда Нара, которая общалась с фанатами с окна клубного здания, зажигала фаеры, и сделавшая ряд пафосных фото вместе с чемпионской медалью.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, сам Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 25 голов, а также отдав 8 ассистов в 34 матчах.

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