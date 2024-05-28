iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

С сигарой и золотой медалью: Жена Икарди пафосно отпраздновала чемпионство Галатасарая

Ванда бурно отметила успех своего супруга в Турции.
Сегодня, 10:20
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/
Ванда Нара / instagram.com/wanda_icardi/

Возлюбленная форварда Галатасарая Мауро Икарди стала звездой в соцсетях после празднования чемпионства клуба.

Турецкий гранд набрал 102 очка и завершил сезон на первой строчке, ввиду чего устроил грандиозную вечеринку с фанатами, а после лишь с игроками команды.

Читай также: Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых

Больше всех на этом празднике зажигала Ванда Нара, которая общалась с фанатами с окна клубного здания, зажигала фаеры, и сделавшая ряд пафосных фото вместе с чемпионской медалью.

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Источник: instagram.com/wanda_icardi/

Напомним, сам Мауро Икарди стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 25 голов, а также отдав 8 ассистов в 34 матчах. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

Галатасарай стал чемпионом Турции Галатасарай стал чемпионом Турции
Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых Вся голая и в розовых наушниках: Жена Икарди опубликовала новый контент на сайт для взрослых
"The sexiest mommy": Жена Икарди опубликовала ряд интимных фото на эротическом сайте "The sexiest mommy": Жена Икарди опубликовала ряд интимных фото на эротическом сайте
Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:51
Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером
Европа13:40
Кроос - о финале: Обыгрывать немецкие команды нелегко, вспомните Лейпциг
Европа13:20
Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Другие страны13:13
Несколько футболисток сборной Аргентины покинули команду из-за ненадлежащих условий
ММА12:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа12:39
"У меня есть друг в Комо": Азар посоветовал нового тренера для Челси
Евро-202412:12
Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав
Бокс11:54
Джейк Пол ответил, состоится ли его бой с Майком Тайсоном
Формула 111:46
Альпин рассматривает отстранение Окона от Гран-при Канады
Киберспорт11:31
Еволюція кіберспорту: від хобі до професійної галузі
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK